Глава СКР потребовал доклад по делу о производственной травме на ЧТПЗ

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о производственной травме работника АО «Челябинский трубопрокатный завод». Как сообщает пресс-служба СК России, до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.

В июле текущего года сотруднику завода во время работы на станке в голову прилетела часть обрабатываемого изделия. В результате он получил сильную телесную травму. Пострадавший сам обратился в Cледственный комитет России, чтобы он установил точные причины произошедшего. Сам работник считает, что травма произошла из-за неисправного оборудования.

Уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) расследуется следственным комитетом России по Челябинской области.

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