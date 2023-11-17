Аренда малогабаритного жилья в Ижевске подорожала на 7,4% с начала года

В столице Удмуртии стоимость аренды квартиры, площадь которой меньше 32 кв. м., выросла на 7,4% с начала года. Ценник достиг 13,7 тыс. руб., сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В целом по России арендные ставки на студии и малогабаритные однокомнатные квартиры значительно выросли, а предложение при этом сильно сократилось. Главной причиной называют падающую доступность покупки жилья в собственность из-за дорожающей ипотеки, в результате чего люди предпочитают снимать жилье. Такая тенденция сложилась в 67 городах из 70. Наибольший рост цен зарегистрировали в Чебоксарах — 45%, Новосибирске — 42,6%, Челябинске — 41,9%.