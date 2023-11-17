В Златоусте вынесли приговор по делу о гибели пяти человек от угарного газа

Златоустовский городской суд признал местного жителя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Действия подсудимого привлекли к гибели пяти человек, сообщает прокуратура Челябинской области. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Фигурант дела установил в своей квартире газовое оборудование без соблюдения мер безопасности. Неисправность газовой колонки в ноябре 2021 года привела к утечке, в результате от отравления скончались находившиеся в квартире три девушки и парень. Кроме них, погибла пожилая соседка, проживавшая этажом выше.