На Ставрополье генерал-лейтенант ВВС РФ погиб от отравления газом

В Минеральных Водах обнаружено тело бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его супруги. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом, сообщает «Ъ» со ссылкой на администрацию Минераловодского городского округа.

Тела погибших были обнаружены в среду, 15 ноября, в их доме в поселке Анджиевский, который относится к городу Минеральные Воды. К этому моменту супруги уже неделю были мертвы.

По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа. Около недели назад ночью в поселке отключили свет. При отключении электричества газовый клапан автоматического газового котла, установленного в доме, должен был закрыться и перекрыть доступ газа, но не сработал. В итоге газ заполнял дом до тех пор, пока не была восстановлена подача электроэнергии, после чего клапан все-таки закрылся. Спящие в доме люди не почувствовали запах газа и умерли во сне.

Следственное управление следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю проводит проверку обстоятельств смерти генерала.

Кристина Федичкина