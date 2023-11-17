В Самаре у 15 микрорайона на ходу загорелся автобус

Возгорание автобуса в движении произошло в Самаре в пятницу утром. Сообщение о происшествии на ул. Стара-Загора, 257, поступило на пульт оперативных служб в 11:29 (MSK+1).

Происшествие случилось на ул. Стара-Загора, 257

Фото: Соцсети

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия привлекались пять человек и одна единица техники.

В администрации Самары прокомментировали, что в момент происшествия «автобус ехал без пассажиров в парк автобусного предприятия». Причина случившегося устанавливается.

Это не первый случай с горевшим транспортом в Самаре. Ранее на ул. Ново-Садовой загорелся рейсовый автобус, работавший на маршруте №50. Из него эвакуировали 20 человек.

Георгий Портнов