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Коммерсантъ FM
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ФАС в Татарстане проводит проверку в связи ростом стоимости курятины

ФАС начала проверки по факту роста стоимости яиц и курятины в десяти регионах РФ, в том числе в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Антимонопольщики пообещали возбудить административные дела при наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции. И в этих случаях производителям грозят оборотные штрафы.

Помимо Татарстана проверки проходят в Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Тамбовской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае.

"Ъ-Казань"

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