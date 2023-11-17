ФАС в Татарстане проводит проверку в связи ростом стоимости курятины

ФАС начала проверки по факту роста стоимости яиц и курятины в десяти регионах РФ, в том числе в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Антимонопольщики пообещали возбудить административные дела при наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции. И в этих случаях производителям грозят оборотные штрафы.

Помимо Татарстана проверки проходят в Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Тамбовской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае.

"Ъ-Казань"