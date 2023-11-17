Фонд святой Екатерины подарил Русскому музею акварели великой княгини

Фонд святой Екатерины отдал в дар Русскому музею (Санкт-Петербург) 44 мемориальных предмета семьи императора Александра III и 180 акварелей великой княгини Ольги Александровны. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр культуры РФ Ольга Любимова и гендиректор фонда Александр Андреев во время подписания соглашения

Фото: ТАСС Министр культуры РФ Ольга Любимова и гендиректор фонда Александр Андреев во время подписания соглашения

Фото: ТАСС

Соглашение о передаче предметов в четверг, 16 ноября, на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме подписали министр культуры РФ Ольга Любимова и гендиректор фонда Александр Андреев.

«Уникальная коллекция великой княгини Ольги Александровны и личные вещи императора Александра III вернулись на родину, в Русском музее продолжится работа по их изучению и атрибутированию. Уверена, что произведения украсят экспозицию музея, эти предметы привлекут внимание самой разной аудитории»,— поделилась Ольга Любимова.

Полина Хабарова

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