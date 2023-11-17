В Ковернино для сельских туристов откроют «Глубинку со вкусом»

В Ковернинском районе реализуется самый крупный проект по развитию сельского туризма – база «Глубинка со вкусом» крестьянско-фермерского хозяйства Владимира Храмова. Как сообщили в заксобрании Нижегородской области, эта база вошла в десятку лучших проектов агротуризма в России. На ее создание было выделен федеральный грант 9,5 млн руб.

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Фермер Владимир Храмов начал заниматься агротуризмом в своем хозяйстве еще в 2020 году, сейчас он разводит нубийских коз и овец романовской породы. «Гости посещают козью ферму, где для них проводятся мастер-классы по доению, сыроварению, изготовлению колбас и хлебопечению в русской печи. К началу 2024 года для туристов будут готовы десять уютных домов в деревенском стиле, русская баня, зоны отдыха, игровая площадка для детей», – рассказал владелец КФХ депутатам заксобрания, посетившим Ковернинский район.

По словам председателя заксобрания Евгения Люлина, проект «Глубинка со вкусом» имеет большое экономическое и социальное значение для района. «Благодаря этому развивается не только внутренний туризм, но и отечественное сельскохозяйственное производство, изготавливаются качественные продукты питания», – отметил спикер областного парламента.

Всего три нижегородских крестьянско-фермерских хозяйства выиграли 2022 году федеральные гранты на общую сумму 27,5 млн руб. Кроме проекта в Ковернинском районе на Бору организована оленеводческая ферма, а в Павловский район привлекают гостей за счет развития рыбоводческого хозяйства. В следующем году нижегородских фермеров, получивших господдержку, станет еще больше: проекты по агротуризму запланированы в Тонкинском, Шарангском, Вадском и Варнавинском районах области.

Иван Сергеев