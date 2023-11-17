В Татарстане врача из Индии подозревают во взяточничестве

Врача-травматолога Дрожжановской ЦРБ Сингха Раджеша Кумара из Индии подозревают в получении взятки. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Следствие полагает, что специалист, входящий во врачебную комиссию ЦРБ, получил от жительницы Татарстана 8 тыс. руб., а взамен пообещал ей помочь оформить инвалидность При этом еще 40 тыс. она должна была передать подозреваемому позже. Но затем врача задержали.

Следствие просило отправить Сингха Раджеша Кумара под арест. Но Дрожжановский райсуд отказал, поместив мужчину под домашний арест. Позже защита подозреваемого обжаловала решение, и Верховный суд отменил решение предыдущий инстанции, направив материал на новое рассмотрение.

Сам врач свою вину не признает.

"Ъ-Казань"