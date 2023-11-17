Почта России выпустила конверты с изображением стелы «Пермь — город трудовой доблести»

Почта России выпустила 200 тыс. конвертов «Пермь — город трудовой доблести». Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

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«Пермь — город с богатой историей, мощным промышленным потенциалом и чрезвычайно трудолюбивыми жителями. Почта России инициирует выпуск тематической продукции в честь значимых событий и дат. Почетное звание “Город трудовой доблести”, которое с 2020 года носит Пермь,— это особенный повод увековечить заслуги города и его жителей в истории»,— отметила директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.

На конверт типографским способом нанесен знак почтовой оплаты — литера «А». Это значит, что для отправки письма весом до 20 г дополнительных марок наклеивать не нужно. Тираж конвертов — 200 тыс. экземпляров. В почтовое обращение они поступят в отделения города и края уже в ноябре, после торжественной церемонии специального гашения. Поставить оттиск памятного штемпеля все желающие смогут в центральном почтовом отделении Перми на ул. Ленина, 28. Он будет храниться на пермском главпочтамте ближайшие пять лет.

В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил Перми звание города трудовой доблести. Впоследствии краевые власти заявили о планах постройки стелы в честь этого события. В октябре объект высотой 26 м был установлен и открыт на площади Карла Маркса.