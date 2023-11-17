В Славянском районе Кубани ремонтируют мост

На трассе между Славянском-на-Кубани и селом Ачуево ремонтируют мост. Капремонт выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил вице-губернатор региона Андрей Прошунин, путепровод является важной частью маршрута для автомобилистов и пешеходов. Его капремонт позволит обеспечить непрерывное и безопасное движение через канал, считает замглавы региона. После завершения работ мост будет представлять однопролетную балочную систему длиной 25 м.

Работы планируют завершить до конца весны следующего года. На объекте уже установили опоры и укрепили откосы.

Вячеслав Рыжков

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