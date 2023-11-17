Два человека пострадали в аварии в Сочи
В Сочи ранним утром 16 ноября произошло ДТП, в котором пострадали два человека. На улице Старошоссейной столкнулись две иномарки, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Фото: pixabay.com
По данным ведомства, аварию спровоцировал 32-летний водитель «Ниссана». Он выехал на встречку и столкнулся с «Опелем», за рулем которого находился 62-летний мужчина.
Пострадали оба водителя. Проводится проверка.
Всего за 16 ноября на дорогах Кубани произошло 14 ДТП, в которых пострадали 17 человек. Четыре аварии произошли из-за превышения скорости.
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