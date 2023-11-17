Между Челябинском и Красноярском появятся субсидируемые рейсы

Авиакомпания «Россия» запускает субсидируемые рейсы между Челябинском и Красноярском. Их запустят в рамках расширения межрегиональной маршрутной сети, сообщает пресс-служба аэрофлота.

Авиабилеты по сниженной стоимости появятся с января следующего года. Полеты будут выполняться из Сибирского авиатранспортного узла в Челябинскую область два раза в неделю – в понедельник и четверг. По расписанию вылет из Красноярска планируется в 21:35, прилет в Челябинск – в 22:50. Обратный рейс из Челябинска назначен на 23:55, прибытие в Красноярск в пять утра. Время указано местное для каждого аэропорта.

Для этих рейсов авиакомпания будет использовать самолет Superjet 100 с вместимостью до 100 человек в эконом-классе.

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