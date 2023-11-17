Завод стройматериалов в Миассе получит 120 млн рублей на модернизацию

ВЭБ.РФ предоставит миасскому ООО «Завод „Пуск“» льготный заем в сумме более 120 млн руб. на модернизацию производства железобетонных конструкций. Соответствующее соглашение подписали руководители предприятия и госкорпорации, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

Льготный заем предприятие из Челябинской области получит под 1% годовых сроком на шесть лет по программе поддержки моногородов. Завод «Пуск» специализируется на изготовлении современных железобетонных конструкций для строительной отрасли. С помощью льготного займа предприятие реализует проект по модернизации производства, в результате которого мощность увеличится в три раза – с 8,7 тыс. до 29 тыс. кубометров продукции в год. На средства ВЭБ.РФ завод приобретет специальное оборудование и технику, необходимые для создания наружных трехслойных и внутренних стеновых панелей, а также транспортные средства. Общая стоимость инвестиционного проекта превышает 220 млн руб. Планируется создание 50 новых рабочих мест.

По данным вице-губернатора Челябинской области Ивана Куцевлюка, благодаря использованию инструментов поддержки ВЭБ.РФ, в регион уже привлечено инвестиций на сумму почти 7 млрд руб., создано около 1 тыс. новых рабочих мест. Самый крупный проект – тепличный комплекс в Усть-Катаве, запущенный в 2019 году.

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