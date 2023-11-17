Красноярский бизнесмен получил условный срок по делу о растрате 96 млн рублей в составе ОПГ

Красноярского предпринимателя Сергея Сиденко, входившего в состав организованной преступной группы (ОПГ), признали виновным по делу в растрате 96 млн руб., сообщает краевая прокуратура.

С 2016 по 2018 года, считают следователи, члены ОПГ, в составе которого действовал подсудимый, организовали поставку и оплату жизненно важных товаров с искусственно завышенной стоимостью, а также фиктивных услуг в Игарку для нужд муниципальных предприятий в преддверии зимнего сезона.

С фигурантом дела было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре края, один из фигурантов дела, бывший бухгалтер отделения ЛДПР в регионе Денис Бундюк, также заключил досудебное соглашение. В настоящее время в суде остались дела 12 членов ОПГ.

Сергею Сиденко назначили 4,5 года условно с испытательным сроком на 5 лет.

Денис Бундюк был задержан в марте 2019 года в аэропорту Шереметьево незадолго до посадки в самолет, отправляющийся рейсом в Милан. Ранее сообщалось, что обвиняемыми по делу проходят также вице-спикер красноярского законодательного собрания Сергей Натаров и его сын Антон, который работал советником Александра Усса, возглавлявшего ранее регион. Сам Сергей Натаров был задержан в декабре 2021 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев