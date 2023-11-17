Premiata выпускают коллекцию FW’23-24

Итальянская компания Premiata представляет коллекцию FW’23-24, в которую вошли не только обувь, но и одежда. Утепленные куртки и пуховики, парки и шерстяные свитера, минималистичные брюки из нейлона — в линейке Apparel можно найти функциональную комфортную одежду «на каждый день». В ней используется технологичная ткань Iridium и техника холодного окрашивания, которая также применялась в коллекции обуви. Она состоит из моделей как для активного отдыха, так и для повседневной носки, например, Saint Cross — кроссовки для занятий спортом на улице или высокие Cross-Trail как акцент в базовом гардеробе.

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