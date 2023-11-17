Аналитика Yota

Число пользователей российских инвестиционных приложений увеличилось на 20%за год, а мобильный трафик на наиболее популярные из них вырос более чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на базе анализа bigdata за 2022 и 2023 годы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«Тинькофф Инвестиции» остаются лидером рынка по числу пользователей и объему трафика. За минувший год аудитория сервиса выросла на треть, а расход мобильного интернета в приложении — на 11%. Однако по активности абонентов его обгоняет сервис «ВТБ Мои инвестиции», чей пользователь в среднем тратит в 5 раз больше трафика.

Анализ Yota показывает, что интерес россиян заметно вырос к большинству популярных инвестиционных приложений. Наибольшую динамику показал сервис «Газпромбанк Инвестиции», трафик которого за год увеличился в 2,3 раза. В то же время мобильный трафик приложения Freedom 24 вырос на 70%, а «Альфа-Капитала» — на 60%.

При этом у ряда сервисов наблюдается падение числа пользователей в сравнении в 2022 годом. Так, аудитория «ВТБ Мои инвестиции» за год сократилась на 55%, «Открытие Инвестиции» — на 48%.

Инвестиционными приложениями в основном пользуются люди старше 26 лет (87% от всех пользователей). Они же обеспечили основной прирост аудитории рынка (94%) в 2023 году. Интерес зумеров к инвестированию незначителен и даже снижается: трафик, который генерируют пользователи от 16 до 25 лет, за год упал на 8%.

Мужчины составляют наибольшую долю (61%) пользователей инвестиционных приложений и генерируют 74%трафика в этом сегменте. При этом в 2023 году трафик женской аудитории вырос почти на четверть, а мужской — всего на 9%. Приложением с самыми активными пользовательницами оказался «Газпромбанк Инвестиции».

В топ-5 регионов России с наибольшим числом пользователей инвестиционных приложений вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Башкирия, Татарстан и Новосибирская область. Наиболее активно в 2023 году растет Северо-Кавказский регион: в Ингушетии число пользователей выросло на 79%, в Чечне — на 71%, в Дагестане — на 69%, а в Северной Осетии — на 32%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейтинг регионального инвестора (на базе данных Yota за 2023 год)

Рейтинг регионального инвестора (на базе данных Yota за 2023 год)



Эксперты Yotaтакже выяснили, в каких регионах живут наиболее активные инвесторы, рассчитав средний трафик на одного пользователя. «Рейтинг регионального инвестора» возглавила Костромская область с показателем 35,3 Мб на пользователя. Также в топ-5 вошли Курганская область (34,2 Мб), Таймырский муниципальный район (23,1 Мб), Ямало-Ненецкий АО (22,5 Мб) и Ярославская область (22,2 Мб).

Контакты для СМИ:

Ольга Линниченко

+7 926 278 02 88

press@yotateam.ru

СПРАВКА Yota—федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

ООО «Скартел» (аффилированное лицо ПАО «МегаФон»)