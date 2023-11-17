Суд взыскал с Учалинского ГОКа 800 тысяч рублей за травму работника в шахте

Учалинский районный суд Башкирии частично удовлетворил требования слесаря к Учалинскому ГОКу, взыскав в пользу работника 800 тыс. руб. компенсации морального вреда за вред здоровью. Инцидент произошел в декабре 2021 года в подземном пункте обслуживания машин. Как установил суд, истец вместе с двумя машинистами устанавливал колесо самосвала. Колесо поместили в ковш шахтного погрузчика и подняли на необходимую высоту. Исполняющий обязанности мастера и слесарь также находились в ковше. Во время установки колесо начало падать на работников, один успел отодвинуться не безопасное расстояние, а второго придавило к стенке ковша.

У пострадавшего диагностировали тупую травму живота, разрывы внутренних органов, ушибы сердца, легких и шок. Работник в исковых требованиях указал, что вред его здоровью был квалифицирован как тяжелый, он пережил несколько операций и потерял 30% работоспособности. Он просил взыскать с работодателя 3 млн руб. Суд признал, что последствия происшествия являются для истца значительными.

Наталья Балыкова

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