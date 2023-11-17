В Югре впервые могут запустить рейсы для беспилотников

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО—Югра) до 2025 года могут организовать рейсы для воздушных беспилотников. Первый транспортный коридор с регулярными полетами планируется организовать по маршруту Ханты-Мансийск — Нягань до 2025 года. Об этом сообщил депутат окружной думы Андрей Осадчук.

К 2030 году в ХМАО планируется создать 86 пунктов мониторинга и регулирования БПЛА. «Программа развития беспилотных транспортных систем будет утверждаться правительством округа. Если ее удастся реализовать в том виде, как она обсуждалась, то очень скоро в Югре запустят регулярные беспилотные рейсы»,— пояснил господин Осадчук. По его словам, центр управления будет находиться в столице ХМАО—Югра. Управление полетами будет вестись через диспетчерские центры, связанные оптоволоконным кабелем.

Кроме того, правительство может поддержать бюджетными средствами и льготным кредитованием бизнес-проекты с элементами использования транспортных беспилотников.

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