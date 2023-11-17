Власти Татарстана намерены поднять прожиточный минимум до 13 тысяч рублей

Власти Татарстана планируют поднять прожиточный минимум на 2024 год до 13,1 тыс. руб. Это на 169 руб. больше, чем было запланировано ранее. Проект постановления правительства региона опубликована на портале республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прожиточный минимум для трудоспособных жителей планируют поднять до 14,3 тыс. руб., для пенсионеров - до 11,3 тыс., для несовершеннолетних - 12,7 тыс.

В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 23 ноября

"Ъ-Казань"