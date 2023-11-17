29 ноября глава Башкирии проведет прямую линию

29 ноября в 19 часов состоится ежегодная «Прямая линия» главы Башкирии Радия Хабирова, в ходе которой он ответит на вопросы жителей республики, сообщает ИА «Башинформ». Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», радиостанций «Юлдаш» и «Радио России», в соцсетях главы во «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Видеовопросы можно загрузить на официальный сайт главы до 19 часов 28 ноября, в соцсетях вопросы будут приниматься вплоть до начала прямой линии и во время прямого эфира.

Это пятая по счету прямая линия Радия Хабирова. В прошлом году она проводилась 27 октября и длилась четыре с половиной часа. Глава ответил на более чем 70 вопросов. Общее количество обращений к главе превысило 3 тыс.

Влада Шипилова

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