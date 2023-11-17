Выплаты к 80-летию освобождения Ленинграда получат 155 нижегородцев

Единовременную выплату 50 тыс. руб. получат 155 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Нижегородской области и награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Как сообщило региональное отделение Социального фонда России, выплаты будут произведены в декабре 2023 года и в январе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая будет отмечаться 27 января 2024 года.

В соответствии с указом президента России единовременная выплата положена ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Она будет перечислена российским ветеранам, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты также получат награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.