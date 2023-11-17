Штормовое предупреждение объявлено в Республике Алтай

МЧС в Республике Алтай опубликовало штормовое предупреждение. Непогода продлится с вечера 18 ноября до ночи 19 ноября. В регионе ожидаются дожди с мокрым снегом, переходящие в снег, на перевалах метели, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер усилится до 25 м/с, по высокогорью до 30-35 м/с.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу температура воздуха составит +10,+15 днем и +2,+7, местами до -4 ночью. Порывы ветра – до 28 м/с.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова