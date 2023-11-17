На проектирование ремонта девяти фонтанов в Ростове потратят 5,7 млн рублей

В Ростове планируют капитально отремонтировать девять фонтанов. Проектировщики приступили к разработке проектно-сметной документации работ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Отремонтированы будут фонтаны «Лира», «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», «Комсомольский», «Покровский», «Ротонда», «Орфей», «Фантазия» и «Витязь».

На разработку проекта из городского бюджета выделено 5,7 млн руб. Подрядчику предстоит оценить объемы работ и их стоимость. Госэкспертиза документации запланирована на декабрь.

Кристина Федичкина