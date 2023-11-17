Глава СКР поручил проверить наличие дорог в коттеджном поселке под Липецком

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе липецкого ведомства Евгению Шаповалову провести проверку по жалобам жителей региона на отсутствие инфраструктуры в коттеджном поселке Ново-Заречное под Липецком. Об этом сообщили в СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Липчане опубликовали обращение к Александру Бастрыкину в соцсетях. В нем говорится, что некая коммерческая организация выкупила земли сельхозназначения в Плехановском сельсовете Грязинского района, перевела их под индивидуальное жилищное строительство и распродала нынешним собственникам. По проекту поселка, в нем должны были построить детский сад, школу, торговый центр, центральный водопровод и дороги. Но в итоге владельцам участков приходится «жить и строиться в чистом поле». Обращения в различные инстанции якобы не помогают.

Все участки в Ново-Заречном были реализованы проектом «Липецкие усадьбы». На посвященном продаже земли сайте сказано, что от поселка до Липецка всего 13 км, в шаговой доступности расположен густой смешанный лес, рядом находятся две реки, водохранилище и зарыбленный пруд. Будущим жителям поселка также обещали «отличную» транспортную доступность, «гарантированное» подключение к электросети и «прекрасную» социальную инфраструктуру — детсады, школу, аптеку, медпункт.

Юрлицо проекта не раскрывается. По собственным данным, «Липецкие усадьбы» реализуют земли еще в четырех поселках вблизи облцентра. Стоимость сотки в них варьируется от 8 тыс. до 20 тыс. руб.

Алина Морозова

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