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обновлено 11:54

В Прикамье до конца 2023 года поступят первые импортозамещенные «Ласточки»

До конца 2023 года в Пермский край поступят 12 электропоездов ЭС104 «Ласточка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга Ивана Колесникова.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Колесникова, поезда будут обслуживать пассажиров в пригородном сообщении на маршрутах в Пермском крае и Свердловской области. Сейчас новые электропоезда проходят процедуру сертификации. ЭС104 произведен холдингом «Синара — транспортные машины» и полностью состоит из российских комплектующих.

«Ласточка» была создана на основе платформы Siemens Desiro для ОАО «Российские железные дороги». Электропоезда ЭС1 производились заводом Siemens в Германии, а ЭС1П, ЭС2Г и ЭС2ГП — заводом «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме по лицензии Siemens. Всего с 2011 по 2022 год выпущено около 260 составов «Ласточка».

После ухода из России компании Siemens в 2022 году производство поездов данной модели было приостановлено. С начала 2023 года компания «Синара» активно работает над своим новым проектом — электропоездом ЭС104, предназначенным для линий с постоянным током. Ожидается, что в 2024 году появится новый, двухсистемный электропоезд ЭС105, а к 2025 году он будет доработан до гибридной модели с запасом хода около 125 км. Проектом ЭС106 для МЦК планируется заняться в 2026 году. Все эти поезда будут выпускаться под уже известным коммерческим названием «Ласточка».

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