В СКР затребовали доклад о нерасселении аварийного дома в Рыбинском районе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту халатности при расселении аварийного дома в поселке Каменники Рыбинского района. Ранее региональное отделение Народного фронта сообщало о проблемах жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аварийные дома в поселке Каменники

Фото: Региональное отделение Народного Фронта Аварийные дома в поселке Каменники

Фото: Региональное отделение Народного Фронта

По информации Народного фронта, шесть двухэтажных домов на улице Молодежной признали аварийными в 2015 году, расселить жителей должны были до конца 2023 года. Сейчас на новое место жительства переехали только жители 14 из 36 квартир. В сообщении Народного фронта указывается, что в домах сырость и грибок, а фундаменты и деревянные перекрытия разрушаются.

«В углах дыры. Заделываю их одеждой: пуховики на свалке беру, летом сушу, режу и туда запихиваю»,— рассказала жительница одного из домов.

Региональный следственный комитет организовал по данному факту проверку, теперь делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить о ходе проверки по факту халатности при переселении из аварийных домов.

Алла Чижова