Нижегородская область получит из федерального бюджета 57,2 млрд рублей

Госдума при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2024 год утвердила выделение 17,5 млрд руб. для Нижегородской области. По словам губернатора Глеба Никитина, всего в будущем году из федерального бюджета регион получит 57,2 млрд руб.

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Планируется, что из общего объема федеральных средств 2,3 млрд руб. пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения, по 900 млн руб. — на ремонт автодорог и капремонт школ, 700 млн руб. — на помощь гражданам в рамках исполнения по социальных контрактов, 400 млн руб. — на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также Нижегородской области предусмотрены дополнительные 1,2 млрд руб. на сокращение доли загрязненных сточных вод, 400 млн руб. — на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Из Фонда развития территорий 2 млрд руб. планируется направить на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Первое чтение проекта областного бюджета на 2024 год намечено на 30 ноября.

Андрей Репин