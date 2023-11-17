Мэрия Челябинска продает недостроенный склад почти за 35 млн рублей

Администрация Челябинска объявила новые торги по продаже недостроенного склада на улице Валдайская. После последней неудачной попытки в мае начальная цена объект сократилась на 11,6 млн руб., до 34,89 млн. Объявление о проведении аукциона опубликовано на сайте мэрии.

Объект незавершенного строительства, расположенный в Калининском районе, был изъят по решению суда у индивидуального предпринимателя в 2021 году. Площадь застройки составляет 4,6 тыс. кв. м. Бизнесмен планировал построить склад.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 ноября до 12 января 2024 года. Торги назначены на 16 января.

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