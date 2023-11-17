При взрыве в лаборатории химфака в Ереване погиб один человек

В здании факультета химии Ереванского государственного университета произошел взрыв. По данным Минздрав Армении, погиб один человек, пострадали трое.

«По предварительным данным, трое пострадавших госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь, они проходят обследование. В результате взрыва, по предварительным данным, есть погибший»,— сообщил Минздрав Армении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря университета Кнар Мисакян сообщает, что погиб один из сотрудников патрульной службы. Трое пострадавших — работники службы озеленения, они получили ожоги. Среди студентов пострадавших нет.

Анастасия Ларина