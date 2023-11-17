На месте краевой инфекционной больницы и дома с портретом Есенина установят зону под парк и застройку

Владелец участка на ул. Луначарского, 87, в Перми ООО «ЭкоИнвест» предложил комиссии по землепользованию и застройке установить на своей территории зону смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ. Участок по ул. Луначарского, 87, известен тем, что раньше на нем находилось недостроенное здание с портретом Есенина. Сейчас владелец земли планирует ее застроить.

Установить зону Ц-СМ предлагается не только на ул. Луначарского, 87, но и в целом на территории, ограниченной улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева, Революции. Согласно материалам к заседанию комиссии, речь идет не только о квартале, в котором находится этот участок, но и о квартале краевой инфекционной больницы у Центрального рынка. Новые корпуса для медучреждения строятся в Индустриальном районе, а освободившаяся площадка предназначается властями под парк.

Территориальная зона Ц-СМ является новой для городских Правил землепользования и застройки, поэтому необходимо внести в них соответствующие изменения. В краевом минимуществе пояснили, что установление зоны Ц-СМ нужно для дальнейшего установления границ комплексного развития территории, а также благоустройства сквера в рамках договора КРТ. Члены комиссии поинтересовались, есть ли концепция развития площадки по ул. Луначарского. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова отвечала, что ее планируется представить на публичных слушаниях по этой теме и на следующем заседании комиссии. На участке, находящемся в краевой собственности, с помощью механизма КРТ предполагается обустроить парк. «Мы планируем, что это будет реализовывать инвестор. Что касается концепции территории на перекрестках улиц Пушкина, Куйбышева и Луначарского, то там есть ограничения по имеющимся объектам культурного наследия. Поэтому сейчас инспекция разрабатывает необходимые параметры»,— рассказала Лариса Ведерникова. Члены комиссии направили предложение «ЭкоИнвест» на общественные обсуждения.

На участке по ул. Луначарского, 87, ранее находился недостроенный из-за проблем с финансированием корпус Пермской медицинской академии (сейчас ПГМУ). Объект был больше известен как «дом с Есениным», так как в 2009 году на нем нарисовали граффити-портрет поэта Сергея Есенина. С 2011 года участок под зданием принадлежит ООО «ЭкоИнвест». В 2017 году недострой снесли, сейчас там парковка. В 2022 году стало известно о планах владельца участка застроить его жильем. В начале этого года в минимуществе сообщали о проработке проекта комплексного развития этой территории.