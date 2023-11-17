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В Ульяновской области на школу подали в суд из-за опасных ртутных ламп

Руководство Большекандалинской школы в Ульяновской области создало угрозу вреда экологии. К таким выводам пришла прокуратура после проверки в учреждении. Об этом сообщает надзорное ведомство Старомайнского района.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В частности, контрольный орган выяснил, что администрация учреждения не организовала складирование и утилизацию отработанных ртутных (люминесцентных) ламп. Они использовались в школе для освещения помещений.

После вмешательства прокуроров руководство учебного заведения выделило специальное помещение для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп. Кроме того, был заключен договор на утилизацию указанных отходов первого класса опасности со специализированной лицензированной организацией.

Георгий Портнов

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