Алексей Текслер подписал соглашение о развитии проекта «Новый Снежинск»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым о сотрудничестве в создании образовательного проекта «Новый Снежинск». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Официальное открытие образовательного центра «Новый Снежинск» состоялось 16 ноября. Этот проект был создан в 2021 году по инициативе Российского федерального ядерного центра Снежинска (РФЯЦ-ВНИИТФ). Студенты центра обучаются по направлениям «Лазерные технологии», «Прикладная математика» и «Теоретическая и экспериментальная физика». Летом этого года состоялся первый выпуск 13-ти магистрантов, из которых 12 трудоустроились в РФЯЦ-ВНИИТФ. Со вчерашнего дня для будущих студентов теперь открыта специальная площадка для обучения. Завершена реконструкция главного учебного корпуса и приобретено оборудование.

«В дальнейшем здесь появится полноценный кампус с образовательной инфраструктурой, общежитиями и социальными объектами для жителей города и студентов. Для Снежинска и РФЯЦ-ВНИИТФ это новый этап развития», – сказал Алексей Текслер.

Планируется, что в Снежинске к 2030 году будут обучаться 160 магистрантов. Проект призван охватить около 15 институтов РАН и более десяти вузов.

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