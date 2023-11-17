На Кубани определили отрасли, входящие в краевой план по развитию конкуренции

В краевой план по развитию конкуренции включили отрасли, которые формируют свыше 60% ВРП Кубани. В этих отраслях, как заявил вице-губернатор региона Игорь Галась, трудятся более 70% занятых в экономике, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам заместителя главы региона, в «дорожную карту» до 2025 года входит развитие приоритетных направлений в реальном секторе — это 42 товарных знака. По итогам трех кварталов текущего года «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции выполнена на 94,6%, заявил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Министр сообщил, что положительная динамика наблюдается на рынках услуг дошкольного и среднего профессионального образования, детского отдыха и оздоровления детей, виноградарства и виноделия. Есть при этом сферы, в которых существует риск недостижения плановых годовых значений.

Вячеслав Рыжков

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