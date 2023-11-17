Траты на развитие сельских территорий Ставрополья увеличат на 35%

В Ставропольском крае на финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году направят более 650 млн руб. Это на 35% больше суммы, потраченной в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

В частности, из краевого бюджета в рамках программы 550 млн руб. направят на реконструкцию школы в Арзгирском округе и спортивного комплекса в Кочубеевском округе. Оставшиеся 100 млн руб. будут потрачены на ремонт дороги в селе Ачикулак Нефтекумского округа, благоустройство четырех общественных пространств и выплаты пяти семьям на улучшение жилищных условий.

В 2023 году финансирование программы из краевого и федерального бюджетов превысило 408 млн руб. «На сегодняшний день реализовано 16 из 17 проектов по благоустройству общественных пространств, пять семей получили выплаты на улучшение жилищных условий, выплачены средства на оплату ученических договоров и прохождение производственной практики»,— отметил министр сельского хозяйства Сергей Измалков, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина