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Избавится от пени за электроэнергию поможет акция «Договор дороже денег!»

Потребителям АО «НЭСК» для этого достаточно закрыть задолженность по состоянию на 01 декабря 2023 года.

Акция распространяется на потребителей, приравненных к категории «население» и проводится до 31 декабря. Как рассказали в компании «НЭСК», жителям необходимо оплатить счета за потребленную электроэнергию в соответствии с условиями индивидуального соглашения по погашению задолженности. В этом случае энергетики спишут пени, начисленные по состоянию на 01.12.2023, в отчетном периоде «январь 2024».

Однако, акция не распространяется на тех потребителей, у которых задолженность и пени взыскиваются по решению суда. Полную информацию об акции, сроках и правилах ее проведения, можно узнать, на официальном сайт АО «НЭСК» в разделе «Акция».

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