«Камкабель» покоряет Казахстан

Фирменный магазин по продаже кабелей, проводов и электротехнических товаров «Камкабель» открылся в Шымкенте, в здании по ул. Аймауытова, 67.

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Шымкент – третий по численности населения и первый по занимаемой площади город в Казахстане, а также один из крупнейших промышленных и торговых центров республики, расположенный недалеко от границ с Узбекистаном и Кыргызстаном. Теперь для жителей этого мегаполиса доступна качественная и надежная продукция «Камского кабеля».

Открытие магазина «Камкабель» в Шымкенте было по-настоящему торжественным: с красной ковровой дорожкой, разрезанием ленты, гала-ужином и подарками. Для Казахстана это уже третий магазин «Камкабель»: не так давно в республике открылись торговые точки в Астане и Уральске, а совсем скоро будут запущены фирменные магазины в Актау и Алма-Ате.

«Мы продолжаем развитие франчайзинговой сети «Камкабель». Нашими специалистами раз-работаны программы, которые позволяют франчайзи познакомиться с техническими характеристиками кабельно-проводниковой продукции, узнать об особенностях ее применения, освоить единые стандарты обслуживания в розничной сети и узнать ответы на частые вопросы клиентов», – рассказал директор розничных продаж ООО «Камский кабель» Андрей Рожков.

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Сегодня розничные магазины «Камкабель» работают в 23 регионах России, Казахстане и Беларуси. В них представлено более 100 маркоразмеров кабеля, включая редкие позиции. На каждую бухту кабеля имеются сертификаты, подтверждающие соответствие изделия ГОСТу. Кроме того, в магазинах можно приобрести сопутствующие товары от ведущих мировых производителей электротехнической продукции.

Ежегодно франшиза «Камкабель» занимает высокие места в рейтинге специализированного портала Businessmens.ru, входя в топ-500 лучших франшиз России. Сегодня «Камский кабель» ищет новых партнеров по франшизе в Новосибирске, Казани, Челябинске, Самаре и Нижнем Новгороде.

ООО «Камский кабель»