Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Расходы на строительство пермского крематория могут быть перенесены на 2025 год

Начальник департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина представила изменения в проект бюджета города на 2024–2026 годы: расходы на строительство крематория могут быть смещены на год вперед. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Пермской городской думы.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Госпожа Титяпкина рассказала, что предлагается перенести с 2023–2024 годов на 2025-й расходы на строительство крематория на кладбище «Восточное» в сумме 68 млн руб., а также на обустройство долины реки Данилихи с 2023 на 2024 год в размере 50 млн руб.

Высвобожденные средства планируется направить, в частности, на выкуп нежилых помещений аварийного дома по ул. Куйбышева, 143, в сумме 62 млн руб., на отраслевые мероприятия в сфере жилищных отношений — 27 млн руб., увеличение резервного фонда — 10 млн руб., дополнительно на финансирование спортивных школ города — 8,7 млн руб.

Строительство крематория на Восточном кладбище началось в 2013 году, однако так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой: бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%. В дальнейшем руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса. В разное время рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств либо за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года было решено строить его на средства бюджета. Реализацию проекта разделили на два этапа и заложили в городской казне средства на эти цели. Первый этап планировалось завершить в 2024 году. Однако в июне этого года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ вновь заявил о планах достроить крематорий с привлечением частных инвестиций.

В конце сентября Пермская городская дума поддержала внесенные администрацией изменения в бюджет города на 2023–2025 годы, которые предусматривали перенос расходов на строительство крематория на Восточном кладбище в размере 70 млн руб. с 2023 года на 2024–2025-й. На пленарном заседании гордумы в октябре заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов заявил, что «будет произведена консервация» крематория.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...