Расходы на строительство пермского крематория могут быть перенесены на 2025 год

Начальник департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина представила изменения в проект бюджета города на 2024–2026 годы: расходы на строительство крематория могут быть смещены на год вперед. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Пермской городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Госпожа Титяпкина рассказала, что предлагается перенести с 2023–2024 годов на 2025-й расходы на строительство крематория на кладбище «Восточное» в сумме 68 млн руб., а также на обустройство долины реки Данилихи с 2023 на 2024 год в размере 50 млн руб.

Высвобожденные средства планируется направить, в частности, на выкуп нежилых помещений аварийного дома по ул. Куйбышева, 143, в сумме 62 млн руб., на отраслевые мероприятия в сфере жилищных отношений — 27 млн руб., увеличение резервного фонда — 10 млн руб., дополнительно на финансирование спортивных школ города — 8,7 млн руб.

Строительство крематория на Восточном кладбище началось в 2013 году, однако так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой: бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%. В дальнейшем руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса. В разное время рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств либо за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года было решено строить его на средства бюджета. Реализацию проекта разделили на два этапа и заложили в городской казне средства на эти цели. Первый этап планировалось завершить в 2024 году. Однако в июне этого года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ вновь заявил о планах достроить крематорий с привлечением частных инвестиций.

В конце сентября Пермская городская дума поддержала внесенные администрацией изменения в бюджет города на 2023–2025 годы, которые предусматривали перенос расходов на строительство крематория на Восточном кладбище в размере 70 млн руб. с 2023 года на 2024–2025-й. На пленарном заседании гордумы в октябре заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов заявил, что «будет произведена консервация» крематория.