Руководители ростовского «Комитета по борьбе с коррупцией» задержаны за мошенничество

Оперативники УФСБ России по Ростовской области задержали руководителя межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» Максима Никитина и старшего инспектора организации Дмитрия Ларионова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, задержанные представились руководству одной из коммерческих предприятий сотрудниками генеральной прокуратуры РФ и заявили, что вскоре в отношении фирмы будет проведена проверка. За отмену якобы планируемой проверки они потребовали 15 млн руб.

Оперативники задержали Максима Никитина и Дмитрия Ларионова при получении первой части суммы в размере 1,5 млн руб. ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным kartoteka.ru, межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в мае 2023 года.

Кристина Федичкина