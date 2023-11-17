В Зеленодольске планируют открыть третий ИТ-парк Татарстана

В следующем году в Зеленодольске планируется открытие нового ИТ-парка. Об этом заявил руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

По его словам, площадь ИТ-парка составит 4 тыс. кв. м. В данный момент уже проведены главные строительные работы. «У нас пул компаний, которые хотят зайти, есть»,— сказал Афанасьев.

Господин Афанасьев отметил, что новый ИТ-парк может стать филиалом казанского ИТ-парка.

Данный ИТ-парк станет уже третьим на территории Татарстана. Первый заработал в 2009 году. А в августе 2022-го запустили новый технопарк имени Башира Рамеева.

"Ъ-Казань"