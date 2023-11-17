МУП САХ Уфы нарушило конкуренцию при заключении контракта на 144 млн рублей

Управление федеральной антимонопольной службы по Башкирии признало МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы (является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами) нарушившим ФЗ «О защите конкуренции» при заключении с МУП «Единый расчетно-кассовый центр» контракта стоимостью 144,5 млн руб.

Как установила комиссия УФАС, в ноябре прошлого года «Спецавтохозяйство» объявило конкурс при заключении контракта на ведение базы данных получателей услуги по вывозу мусора и выставление счетов потребителям. При этом заказчик предусмотрел начисление дополнительных баллов участникам закупки, имеющим опыт оказания таких услуг. В число документов, подтверждающих квалификацию претендента, были, в частности, включены копии договоров на услуги по приему и передаче документов для государственной регистрации граждан и снятию их с учета.

На действия заказчика, включившего в конкурсную документацию такой критерий отбора, пожаловалось ООО «ЕРКЦ». Заявитель указал, что формулировка противоречит Жилищному кодексу РФ, правилам предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах и закону «О персональных данных» и необоснованно ограничивает конкуренцию.

Комиссия УФАС согласилась с доводами заявителя, отметив, что регистрационный учет и ведение базы лицевых счетов потребителей — разные, функционально не связанные виды деятельности. Единственным органом регистрационного учета граждан является МВД по Башкирии. Вместе с тем у МУП «Единый расчетно-кассовый центр» есть опыт передачи данных регистрационного учета в Уфе. Комиссия пришла к выводу, что конкурсная документация составлялась под победителя, которому были созданы преимущественные условия участия в торгах.

Предписание «Спецавтохозяйству» выдавать не стали, поскольку договор был исполнен на момент вынесения решения.

Наталья Балыкова

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