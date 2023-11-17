Начальника цеха и диспетчера предприятия Удмуртии осудили за хищение металла

В Удмуртии перед судом предстали двое сотрудников оборонного предприятия из Воткинска. В частности, начальника цеха и подчиненного ему диспетчера обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Мужчины похитили с территории завода металла стоимостью 1,2 млн руб., а также фальсифицировали бухгалтерскую документацию. В ней они указали ложные сведения о виде, количестве и стоимости отгруженных остатков неликвидной продукции.

Свою вину мужчины признали, а также в полной мере возместили причиненный ущерб. Им назначили 1,5 лет лишения свободы условно и 10 месяцев исправительных работ условно.