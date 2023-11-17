Директор школы в Новых Лядах получил выговор за применение силы к школьнику

Департамент образования администрации Перми провел проверку в отношении директора Техношколы им. В. П. Савиных Сергея Каменева, применившего силу к школьнику на занятии. Об этом сообщает Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал ЧП и ДТП Пермь Фото: телеграм-канал ЧП и ДТП Пермь

По итогам проверки господин Каменев получил выговор. Напомним, в сентябре в соцсетях появилась фотография, на которой видно, что Сергей Каменев схватил одного из учеников за одежду и приподнял.

Сергей Каменев является основателем кадетского училища Перми, которым руководил с 1996 года. По его же инициативе был создан лицей милиции ГУВД по Пермскому краю, который затем был преобразован в школу-интернат «Лицей полиции», его правопреемником стал кадетский корпус. В начале 2023 года господин Каменев вышел на пенсию, а в июне был назначен директором Техношколы им. В. П. Савиных.