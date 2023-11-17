Полиция возбудила дело в связи со смертельным наездом на ребенка в Кемерове

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении автомобилистки, совершившей смертельный наезд на 8-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг вечером, около 17:40, на перекрестке проспекта Ленина и ул. Дзержинского в областном центре. Предварительно установлено, что 39-летняя водитель автомобиля «Genesis» сбила ребенка, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший был доставлен в больницу по скорой, но от полученных травм скончался, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Следователь управления МВД по городу Кемерово возбудил в отношении водителя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По данным полиции Кузбасса, в ноябре в регионе зарегистрировано 35 наездов на пешеходов, в результате которых 5 человек погибли и 34 человека, 10 из которых несовершеннолетние, получили травмы.

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Игорь Лавренков, Кемерово