Глава Перми возглавит городской совет по сохранению исторической памяти

В Перми планируют создать совет по сохранению исторической памяти. Соответствующие документы уже разработаны и проходят экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в положении о совете, его основной целью является координация работы по сохранению исторической памяти о событиях отечественной истории среди жителей города, в том числе о подвигах жителей Перми. Руководить советом будет глава города Эдуард Соснин.

В состав совета войдут председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Игорь Гладнев, председатель городского клуба «Пермский краевед» Владимир Гладышев, председатель совета регионального отделения «Движение первых» Александр Мясников, директор ГБУК «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий “Пермь-36”» Наталия Семакова и другие. Всего в составе совета будет 22 человека.