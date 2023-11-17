Русскому музею передали мемориальные предметы семьи императора Александра III

Благотворительный фонд Святой Екатерины передал в дар Русскому музею в Санкт-Петербурге коллекцию акварелей великой княгини Ольги Александровны и мемориальные предметы семьи императора Александра III, сообщила пресс-служба музея.

Соглашение между Министерством культуры РФ и благотворительным фондом было подписано 16 ноября на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В подписании приняли участие министр культуры Ольга Любимова и гендиректор фонда Александр Андреев. Коллекцию музею пополнили 180 акварелей, написанных княгиней, и 44 предмета семьи императора, основавшего Русский музей.

«180 акварелей Ольги Александровны и 44 мемориальных предмета, принадлежащих членам семьи императора Александра III, невероятно ценны для нас, потому что после 1917 года в Русском музее нет мемориальной коллекции. Теперь у нас появится новый фонд мемориальных предметов Александра III, а всю коллекцию мы представим в 2024 году на выставке, которая пройдет при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации», — отметила гендиректор Русского музея Алла Манилова.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум открылся 16 ноября и будет идти до 18 ноября.

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