Житель Красноярского края выдавал мешки с марихуаной за утеплитель

Крупную партию марихуаны обнаружили полицейские Красноярского края. Досмотрев дом 53-летнего жителя села Тесь Минусинского района, стражи порядка изъяли семь мешков марихуаны общим весом 49 кг, рассказали в пресс-службе краевого главка МВД России.

Допрашивавших его полицейских мужчина убеждал, что это такой вид утеплителя, который он использует уже давно. Однако в дальнейшем подозреваемый признался, что наркотики хранил для собственного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев