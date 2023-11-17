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На строительство нового хосписа в Казани выделят еще 140 млн рублей

На строительство нового казанского хосписа потратят еще 140,9 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что деньги потратят на устройство внутренних санитарно-технических систем, внутренних трубопроводных и слаботочных систем, монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

Работы должны быть выполнены до декабря следующего года. Деньги выделят из бюджета Татарстана.

Ранее сообщалось, что на территории казанского хосписа имени Вавиловой построят новый корпус.

"Ъ-Казань"

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