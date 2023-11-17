Троллейбусы №6 и №9 в Ижевске временно не будут курсировать до городка Металлургов

В столице Удмуртии сегодня, 17 ноября, в 22:00 и до 7:00 18 ноября перекроют движение троллейбусов на участке от Собора Невского до городка Металлургов. Как сообщает пресс-служба администрации города, это решение связано с проведением работ на контактной линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, троллейбус №6 будет курсировать через завод «Нефтемаш», а также улицы Орджоникидзе, К. Либкнехта, М. Горького и Собор А. Невского. Троллейбус №9 движется через пос. Машиностроителей, а также улицы Клубная, Новоажимова, М. Горького и Собор А. Невского.