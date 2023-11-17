В Башкирии во время пожаров погибли два человека

МЧС Башкирии устанавливает причины и обстоятельства пожаров, в которых погибли два человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня ночью загорелся жилой бревенчатый дом на улице Соверова в селе Притяково Бирского района. В ходе тушения пожара обнаружен погибший 73-летний мужчина. Предположительно, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.

Второй пожар произошел утром в СНТ «Медик» Калининского района. Загорелся одноэтажный садовый дом. Семеро пожарных и две единицы техники потушили его менее чем за полчаса. В ходе тушения нашли тело 53-летнего мужчины.

Майя Иванова

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